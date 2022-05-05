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Львів‘янка Анастасія Гнатишин виборола два золота на чемпіонаті світу з шахів

Новини регіону / Спорт / Львівська область 05-май, 2022, 07:089 prov 0

Львів’янка Анастасія Гнатишин виборола два золота на чемпіонаті світу з блискавичних шахів серед юнаків та кадетів.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

У Греції завершився чемпіонат світу з блискавичних шахів серед юнаків та кадетів. Українські шахісти загалом вибороли 14 медалей, дві з яких, до того ж золоті, вдалось вибороти львів’янці Анастасії Гнатишин.

Серед дівчат до 12 років вона виборола золото як у швидких шахах, так і в бліці. Любов до шахів дівчина успадкувала від батька – той є кандидатом у майстри спорту. Ази шахів дівчинка освоїла ще у 6 років. Згодом розпочала тренування з Антоном Романович, а тепер тренується у Володимира Грабінського. 


Це не перша значна нагорода юної спортсменки – чемпіонкою України у своїй віковій групі вона стала ще у 2018 році. А вже у серпні 2019 року привезла додому срібло чемпіонату Європи. У грудні того ж року вона стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів. 

У десятку найкращих в обидвох дисциплінах також потрапив львів’янин Олексій Карвацький.

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