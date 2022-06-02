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У Львові лікарі пересадили нирку 15-річному хлопцю із Рівненщини

Рівненська область / Новини регіону / Львівська область 02-июн, 2022, 08:539 prov 42
Перша неродинна трансплантація нирки дитині у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. І це успішний приклад співпраці медиків, яка дає найкращий захист дітям - здоров'я! Команда лікарів ЗУСДМЦ, спільно з медиками Перше медичне об'єднання Львова, провели успішну трансплантацію нирки підлітку, якого на початку війни евакуювали до Львова з НДСЛ Охматдит. Шанс на нове життя Роману з невеликого села на Рівненщині подарував 27-річний чоловік, який став донором органу посмертно. Операція з пересадки тривала близько двох годин. Медики розповіли, що нирка запрацювала ще на операційному столі. А зараз, після кількох днів обстежень та спостережень, дуже обережно дають перші позитивні прогнози.
"Станом на вчора післяопераційний період минає без ускладенень, темп діурезу задовільний, показники азотемії у межах вікової норми", - розповів лікар-нефролог Роман Андруневич. Вперше важкий діагноз - хронічний гломерулонефрит - Роману встановили у 2017 році. Тато та бабуся, які удвох опікуються хлопцем, лікували його, та хвороба невпинно прогресувала. Кілька останніх місяців підліток постійно знаходився на лікуванні у нашому Центрі, де тричі на тиждень проходив процедуру гемодіалізу та отримував спеціальну терапію.
Щоб допомогти підлітку одужати, свої зусилля об'єднали медики двох медичних закладів Львова. Успішна трансплантація нирки Роману - це результат злагодженої роботи цілої команди фахівців: лікаря-нефролога Романа Андруневича та анестезіолога Центру Іванни Андрейчук, керівника Центру трансплантологіі Першого медоб’єднання Львова Максима Овечка та лікаря-трасплантолога Андрія Крупача, дитячих хірургів ЗУСДМЦ Андрія Кузика та Богдана Романишина, а також команди лікарів відділення.
Щиро дякуємо за допомогу, підтримку та сприяння команді Лікарні Св. Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова. Наша спільна робота дарує дітям повноцінне життя!
Джерело.
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