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Рівненська митниця: динаміка надходжень платежів до бюджету має тенденцію до зростання

Рівненська область / Новини регіону 07-окт, 2022, 17:389 prov 69
З початку року суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, які працюють в зоні діяльності Рівненської митниці перерахували до держбюджету  4,2 млрд. грн. митних платежів, в тому числі за період повномасштабних військових дій в Україні майже 2,2 млрд. грн..
Динаміка надходжень платежів до бюджету має тенденцію до зростання. Так, у червні 2022 року до держбюджету надійшло 174 млн. грн., в липні – 411 млн. грн., у серпні - 623 млн. грн., в вересні - 672 млн.грн..
«В сучасних умовах такі показники є надважливими, адже митні надходженняскладають біля 40 відсотків доходів держбюджету, а це такі необхідні кошти для потреб Збройних сил України, для виплат заробітних плат, пенсій, реалізації багатьох соціально економічних програм. Тому хочу подякувати суб’єктам ЗЕД, які в час військової агресії, забезпечують наповнення бюджету, створюють нові робочі місця,допомагають ЗСУ, волонтерам та наближають перемогу України», - наголосив в.о.начальника Рівненської митниці Роман ПРИГАРСЬКИЙ.
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