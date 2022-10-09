Хор ПЦУ з Рівного переміг на міжнародному фестивалі церковної музики у Польщі

Архиєрейський хор Знамення рівненських Свято-Воскресенського та Свято-Покровського соборів ПЦУ здобули перемогу на 41 Міжнародному фестивалі церковної музики Хайновка-22 у Польщі.
Мета поїздки — підтримка та допомога ЗСУ.
Фестиваль церковної музики відбувався у польському місті Білосток під патронатом Президента Польщі Анджея Дуди, спілки польських композиторів, а також артистичним патронатом Криштофа Пендерецького. Після перемоги на фестивалі рівненський церковний хор перерахував 30 000 гривень на потреби військових.
"Поїздка хору Знамення в Польщу пройшла як одна мить. Але в ній зібрано все: підготовка, переживання, репетиції, дорога, виступи і сценічні емоції... Ми зробили все можливе. Ми співали За Україну, ми говорили За Україну і перемогли За Україну" — йдеться в повідомленні прес-служби.
Хор Знамення у 2022 році став єдиним представником з України на конкурсі. Там також змагались колективи з Іспанії, Єгипту, Вірменії, Палестини, Словаччини, Сербії, Румунії, Білорусі, Польщі, Молдови.
"Важливо, що в конкурсну програму хору Gloria з Кишинева був включений твір Молитва за Україну Миколи Лисенка", — йдеться у повідомленні.
Конкурсну програму хору Знамення складали піснеспіви та твори сучасних українських і польських композиторів.
"А цьогорічний фестиваль завершився виконанням Многоліття Дмитра Бортнянського зведеним хором учасників фестивалю під керівництвом протодиякона Володимира Іваника, який подякував польському народові та владі за підтримку України. У фіналі всі спільно звернулись у молитві Боже, Великий, Єдиний, нам Україну храни — зі сльозами на очах як у виконавців, так і присутніх у залі" — повідомляють у Рівненській єпархії ПЦУ.
Поїздка хору на фестиваль-конкурс до Польщі стала подарунком для колективу на його 25-річний ювілей.
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