Працівники ДБР у Львові долучились до збору коштів на біонічні протези для постраждалих від війни

Колектив Теруправління ДБР Львова долучився до збору коштів на протези для українців, які постраждали під час війни.
Проект «Протези для незламних» започаткував національний реабілітаційний центр «Незламні», який віднедавна запрацював у Львові. Він закликав охочих українців перерахувати свій одноденний заробіток для придбання та встановлення найсучасніших біонічних протезів для військових та цивільних, які втратили кінцівки.
«Ми долучаємся до цієї ініціативи, адже надзвичайно важливо, щоб люди, які зазнали важких травм, змогли швидко відновитися. Сучасні протези дуже дорогі, а такої допомоги зараз потребують сотні людей. Тому ми підтримуємо проект, завдяки якому травмовані українці зможуть отримати належну сучасну допомогу», – розповідає директор ТУ ДБР у Львові Руслан Ляшко.
Збір коштів для незламних триває до 19 жовтня.
Участь у подібних акціях – важлива складова соціальної місії Бюро.