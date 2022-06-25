Американський сенатор Брюер подорожує Україною: проситиме у США більше зброї для ЗСУ і розвінчує пропаганду РФ.

У перерві між хіміотерапією сенатор від штату Небраска Том Брюер знову прибув в Україну. Свою першу поїздку в Україну Брюер здійснив наприкінці червня. Тоді він зосередився на спостереженні.

Нині Том Брюер відвідав Львів, Миколаїв, Ірпінь, Оріхів на Запоріжжі, аби просити в США допомоги для України як у якості зброї, так і гуманітарки. «Я був там, щоб навчитися», — сказав Брюер. «Я хотів відчути війну... Я хотів побачити, як американці можуть краще допомогти українцям у військових зусиллях».





Це спонукало Брюера до зустрічей із військовими та міською владою Львова, сподіваючись, що він зможе перенести цю інформацію додому та представити її офіційним особам США. Але він також розподіляв постачання в охоплених війною регіонах, зокрема на Донбасі.

29 жовтня він відвідав Миколаївщину, де особисто ознайомився із ситуацією в прифронтових зонах нашої країни.

На початку листопада його візит більше зосереджується на гуманітарній допомозі.

Для Брюера це змагання з зимою. Більшу частину свого часу він проведе в селах на південному сході України, які зараз є осередком бойових дій, розташованих у тіні Запорізької АЕС. Адже, навколо цієї теми росіяни ведуть постійно спекуляцію та нагнітання обстановки.

Брюер сказав, що на його батьківщині також спостерігають за тим, як місяцями рашисти не випускають людей на підконтрольну Україні територію. Майже 1200 людей, серед яких багато людей похилого віку, опинилися в пастці на території, яка стала нічийною землею між російською та українською лініями. Збиток від бойових дій залишив їх без можливості опалювати свої домівки, і дні стають лише холоднішими.

Брюер приєднається до шести команд пасторів, щоб допомогти вивезти цих людей у безпечне місце.

«Ми зрозуміли, що з приходом зими вони не переживуть зиму», — сказав Брюер. «Тому що немає електроенергії та природного газу. і дуже важливо, щоб ми з’ясували спосіб вивести їх звідти... Тож ми сподіваємося робити село на день протягом 11 днів».

Брюер також привезе медичне приладдя та електронні Біблії на сонячних батареях для українських капеланів.

«Ці люди потребують надії», — сказав він.

«Ми зрозуміли, що з приходом зими вони не переживуть з иму», — сказав Брюер.

Але цього разу його місією буде доставка електронних Біблій українським солдатам і капеланам через київську християнську групу «Молодь з місією» (YWAM). Він сказав, що через його військовий досвід його також попросили допомогти евакуювати деяких людей похилого віку на «нічийній території» між українською та російською лініями.

Том Брюер служив в армії США понад 36 років і воював в Афганістані, тому має значний військовий досвід. Поїздка сенатора має показати світу правду про повномасштабну війну РФ в Україні, тому він детально вивчає реальну ситуацію в українських містах, зокрема Ірпені, Львові та Оріхові.

Сенатор Небраски розвінчує міфи російської пропаганди та буде займатися організацією допомоги для нашої України. В США проситиме для нашої держави:



надання Україні більшої сучасної зброї;

продовження надання гумдопомоги населенню, також і після завершення бойових дій;

відновлення країни після війни - будівництво та реконструкція будинків та інших об’єктів, пошкоджених чи зруйнованих під час війни.

Україна буде, доки є такі люди!

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Світлана Коток