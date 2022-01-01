Депутату обласної ради - учаснику АТО вручили орден «За заслуги» ІІІ ступеня

Високу державну нагороду Андрієві Усачу вручили відповідно до Указу Президента України №26/2022 - за значні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність, виявлену під час бойових дій, зразкове виконання військового і службового обов’язку, багаторічну сумлінну працю».
Нагороду захисник отримав під час засідання сесії обласної ради.
Навесні 2014 року Андрій Усач пішов добровольцем і підписав контракт з 80-ю Львівською бригадою. Є учасником міжнародних паралімпійських змагань «Ігри нескорених», на яких представляв Україну у складі збірної команди.
Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня та ювілейною медаллю «25 років незалежності України».
До Рівненської обласної ради Андрій Усач обраний у 2020 році, працює в постійній комісії з питань соціальної політики і соціального захисту населення.