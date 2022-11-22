Пропонував відкупитись від кримінальної відповідальності – на хабарі викрито правоохоронця

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури начальнику слідчого відділу одного з відділень поліції Рівненщини повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).За даними слідства, правоохоронець запропонував потенційному підозрюваному за 4 000 доларів США відкупитись від кримінальної відповідальності за вирощування конопель. За цю суму він також обіцяв «списати» злочин на іншого фігуранта.18 листопада 2022 року поліцейського затримали безпосередньо під час одержання хабаря. Йому вже повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відсторонено від займаної посади.Наразі встановлюється причетність інших посадових осіб до вказаного злочину.Досудове розслідування проводить третій слідчий відділ ( з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому за оперативного супроводу оперативного підрозділу ДБР та сприяння Рівненського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.