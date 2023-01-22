Оперативна інформація станом на 06.00 22.01.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася триста тридцять третя доба російського широкомасштабного вторгнення.Протягом доби противник завдав 1 ракетний та 27 авіаційних ударів. Також здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і “дронів-камікадзе” залишається по всій Україні.Окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках - обороняються.За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Новоселівське Луганської області та Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.Від ворожого мінометного та артилерійского вогню постраждали райони населених пунктів Бруски Чернігівської області, Сопич - Сумської, а також Ветеринарне, Стрілеча, Пильне, Стариця, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ на Харківщині.На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку, Кузьмине і Серебрянське лісництво Луганської області.На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 15 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Дружба і Залізне Донецької області.На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.На Новопавлівському - обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області.На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, це – Времівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське, Зелений Гай і Новосілка на Запоріжжі.На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове та Херсон.Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 райони зосередження загарбників.Вірте у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!