Оперативна інформація станом на 06.00 29.01.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася триста сорокова доба російського широкомасштабного вторгнення.Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення.Протягом минулої доби російські окупанти завдали 1 ракетного і 32 авіаційних удари та здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Є поранені та загиблі серед мирного населення.Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.Противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – веде оборону.Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Діброва і Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Вугледар на Донеччині.На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Нововасилівка, Середина Буда, Муравейня, Бачівськ, Будівельне, Волківка, Волфине та Юнаківка на Сумщині.На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Глибоке, Козача Лопань, Дворічанське, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова, Стрілеча та Куп’янськ Харківської області.На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позицій наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині, Новоселівське Луганської області та Берестове -Донецької.На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині.На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони 21 населеного пункту, зокрема, Спірне, Біла Гора, Верхньокам’янське, Роздолівка, Бахмут, Нью-Йорк, Кліщіївка, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Первомайське і Новомихайлівка.На Новопавлівському напрямку ворогом обстріляні Богоявленка, Вугледар та Золота Нива Донецької області.На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали 19 населених пунктів. Серед них - Времівка і Новопіль на Донеччині та Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Степове, Оріхів і Новоданилівка Запорізької області.На Херсонському напрямку під обстріли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів потрапили райони населених пунктів Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Одрадокам’янка, Понятівка, Республіканець, Козацьке, Тягинка, Комишани та Херсон.Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, в 15 міську багатопрофільну лікарню Ювілейного Луганської області доправлено до 300 найманців так званого пвк “вагнер”. Через те, що більшість з них є носіями таких захворювань як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу.Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а наші ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО противника, 6 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.Вірте у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!