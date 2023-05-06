Зниження граничного призовного віку із 27 до 25 років: уряд схвалив законопроект

КИЇВ. 5 травня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
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«Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов?язок і військову службу». Законопроектом передбачено внесення змін до статей 15, 18, 18-1, 37 ЗУ «Про військовий обов?язок і військову службу», спрямованих на зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку», - написав Мельничук.
Доповнення
В Україні можуть знизити граничний призовний вік із 27 до 25 років. Як повідомили у Міноборони, відомство вже напрацювало пропозиції змін до законодавства.
Джерело: УНН