Оперативна інформація станом на 06.00 13.05.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася чотириста сорок четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.Російська федерація не відмовляється від планів щодо окупації нашої території, продовжує вести загарбницьку війну.Противник не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 81 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для завдання ракетних ударів по Краматорську, Дружківці та Запоріжжю противник вчергове використав ЗРК С-300.Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору.Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби відбулось 47 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Медведівка Чернігівської області; Сохани, Волфине, Славгород, Попівка Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Великий Бурлук на Харківщині.На Куп’янському напрямку протягом доби противник здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямку Масютівки, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.На Лиманському напрямку минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Макіївка, Білогорівка, Луганської області, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Тривають безперервні бої у місті Бахмут. Окрім того, протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Федорівка Друга, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Південне, Торецьк, Дружба, Північне та Нью-Йорк Донецької області.На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Авдіївка та Водяне, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Гостре, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Пречистівка та Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Малинівка та Червоне Запорізької області, а також Кізомис Херсонської області. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Зокрема: Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Новоданилівка, Новоандріївка, Новопавлівка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Козацьке, Іванівка, Садове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.З метою поповнення втрат в живій силі, до одного із підрозділів противника, що діє у Сватівському районі Луганської області, прибуло поповнення із числа відмобілізованих осіб. Відомо, що серед новоприбулого особового складу, є військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади.Останнім часом, на тлі значних втрат, російські окупанти посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово захоплених населених пунктах. Зокрема, збільшилась кількість постів та патрулів у Ялті Донецької області. Представниками російської комендатури здійснюється пошук так звагих «інформаторів», проводяться обшуки.Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 5 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.Протягом минулої доби нашими захисниками було збито 22 ворожих БпЛА різних типів.Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, склад боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!Слава Україні!