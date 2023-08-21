Оперативна інформація станом на 06.00 21.08.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася п’ятсот сорок четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.Протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура.Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах південо-західніше Іскрисківщини та Журавки Сумської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Богданове Чернігівської області; Товстодубове, Волфине, Покровка, Новоолександрівка Сумської області та Варварівка, Бударки, Землянки та Комісарове Харківської області.На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару західніше Миколаївки. Вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Тополі, Масютівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Шийківки, Тернів, Пискунівки, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Донецької області.На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Веселе, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Предтечине, Диліївка, Курдюмівка, Озарянівка та Дружба Донецької області.На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Керамік, Степове, Орлівка, Авдіївка, Невельське, Карлівка Донецької області.На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційні удари в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Олександропіль, Парасковіївка та Єлезаветівка Донецької області.На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Чарівного, Роботиного, Павлівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Червона Криниця, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Степове, П’ятихатки Запорізької області.На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Ольгівки та Садового Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Козацьке, Токарівка, Понятівка, Херсон, Велетенське, Кізомис Херсонської області.Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!Слава Україні!