Оперативна інформація станом на 06.00 05.09.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася п’ятсот п’ятдесят дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території.Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.Протягом доби ворог завдав 6 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Бучки, Карповичі, Прогрес Чернігівської області, Дружба, Ситне, Нова Гута, Ромашкове, Бугор, Малушине Сумської області та Уди, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Огірцеве, Вільхуватка і Тернова Харківської області.На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Бударок Харківської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Фиголівка, Берестове, Дворічна, Кіндрашівка, Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області.На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Ямполівки, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Серебрянка, Верхньокам’янське, Веселе, Переїзне Донецької області.На Бахмутському напрямку наші захисники продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Успішно відбито атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Біла Гора, Північне, Дружба, Нью-Йорк Донецької області.На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Олександропіль, Новокалинове, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Невельське, Первомайське Донецької області.На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Максимільянівка, Гостре, Новомихайлівка Донецької області.На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Водяного, Пречистівки, Золотої Ниви, Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Шахтарське, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області.На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Преображенка, Роботине, Степногірськ Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Залізничне, Мала Токмачка, Роботине, Щербаки, Кам’янське Запорізької області.На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Тягинки, Молодіжного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ольгівка, Бургунка Херсонської області.Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 пункти управління противника.Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!Слава Україні!