ЗСУ збили три російські Су-34 на південному напрямку

Українські захисники сьогодні, 22 грудня, знищили три російських літаки Су-34. Це сталося на південному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.
"Сьогодні опівдні на Південному напрямку - мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34", - йдеться у повідомленні.
Командувач Повітряних сил не розкрив деталей операції, а також точної локації.
За словами Олещука, на збитому сьогодні вночі "шахеді" окупанти написали "сDохните с*ки". Відповідь захисників не забарилася.