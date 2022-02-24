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ЗСУ збили три російські Су-34 на південному напрямку

Війна з московитами 22-гру, 2023, 14:189 prov 43
Українські захисники сьогодні, 22 грудня, знищили три російських літаки Су-34. Це сталося на південному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.
"Сьогодні опівдні на Південному напрямку - мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34", - йдеться у повідомленні.
Командувач Повітряних сил не розкрив деталей операції, а також точної локації.
За словами Олещука, на збитому сьогодні вночі "шахеді" окупанти написали "сDохните с*ки". Відповідь захисників не забарилася.
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