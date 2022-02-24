Українці обрали б Чорновола, а не Кравчука, якби зараз опинилися у 1991-му — опитування

Дослідники провели опитування серед українців, щодо того, за якого кандидата у президенти вони проголосували, якби опинились у 1991 році. 86% людей віддали б голос за В'ячеслава Чорновола.
Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.
Соціологи нагадали, що 25 грудня, крім нової дати святкування Різдва, також є важливою датою для України з іншого приводу – у цей день офіційно припинив своє існування Радянський Союз. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року відіграв потужну роль у завершенні розпаду СРСР.
На той час серед 6 кандидатів майже 62% набрав Кравчук, а Чорновіл набрав більш як 23%. Дослідники вважають, що результати цих виборів вплинули на подальший розвиток уже незалежної України.
У грудні 2023 року соціологи запитали у респондентів, за кого з двох основних кандидатів вони би зараз віддали голос, якби опинилися в 1991 році.
74% українців зараз проголосували б за Чорновола, а за Кравчука - лише 13%. У перерахунку до тих, хто голосував би і визначився з вибором, 86% голосів було б подано за Чорновола, 14% – за Кравчука.
Серед респондентів, які в 1991 році мали право голосу 81% проголосували б за В. Чорновола і 10% – за Л. Кравчука.