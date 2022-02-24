Оперативна інформація станом на 06.00 28 грудня 2023 року щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася шістсот сімдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 77 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.Минулої доби ввечері російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 5 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Наші оборонці знищили 4 ударні БпЛА. Також, поточної доби загарбники завдали чергового авіаційного удару 3 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Усі ворожі дрони знищено.Авіаційних ударів зазнали: Іванівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Новомихайлівка, Золота Нива Донецької області; Оріхів, Преображенка Запорізької області, Червоний Маяк, Зміївка, Дудчани та Новоберислав Херсонської області.Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Синьківки та східніше Іванівки Харківської області.На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки окупантів поблизу Богданівки Донецької області.В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 15 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 17 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 3 атаки.На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони, отримав гідну відсіч та відступив.Водночас, Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника.Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 6 складів боєприпасів та 2 артилерійських засоби противника.Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!Слава Україні!