Оперативна інформація станом на 06.00 28 березня 2024 року щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася сімсот шістдесят четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну застосувавши БпЛА типу «Shahed». Дані щодо цієї атаки уточнюються.Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Ветеринарне, Харків, Синьківка, Кругляківка, Борова, Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Ямполівка, Новий, Дружба, Іванівське, Бердичі, Новобахмутівка, Очеретине, Семенівка, Цукурине, Новомихайлівка, Олександропіль, Катеринівка, Єлизаветівка, Велика Новосілка, Старомайорське Донецької області.Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки ворога в районі населених пунктів Іванівське, Андріївка Донецької області.На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де противник, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив безуспішну атаку позицій наших військ.Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 3 пунктах управління БпЛА та 1 ще одному важливому об’єкту противника.Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!Слава Україні!