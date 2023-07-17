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ДБР затримало на Львівщині двох правоохоронців, які за гроші обіцяли закрити кримінальне провадження

Львівська область 17-чер, 2024, 08:539 prov 0
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали під час отримання хабаря двох працівників правоохоронного органу з Червоноградського району Львівської області.
Вони вимагали від місцевого мешканця 4 тис. доларів США за допомогу у закритті кримінального провадження, у якому фігурує його брат. Його з товаришем викрили на незаконній вирубці лісу. Під час досудового розслідування судом було накладено арешт на автомобіль брата та деревину.
Правоохоронці пообіцяли за гроші не лише закрити провадження, а й повернути арештоване майно.
ДБР затримало правоохоронців після того, як вони отримали всю обумовлену суму хабаря.
Їм повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років
Суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 245 тис. грн застави.
Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.
Джерело.
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