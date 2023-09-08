ДБР перерахувало до держбюджету 104 млн грн, вилучені у депутата Рівненської обласної ради під час розслідування

Державне бюро розслідувань перерахувало до державного бюджету 104 мільйони гривень, вилучені у депутата Рівненської обласної ради під час розслідування.Таким чином ДБР виконало рішення Вищого антикорупційного суду у справі про незаконне збагачення депутата Рівненської облради.У листопаді 2023 року слідчі ДБР виявили у депутата, який був також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України» незадекларовані статки на мільйони доларів.У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті.Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі «AUDI Q8», «MERCEDES-BENZ GLE 350E», «BMW X5», коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe. Виявлено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних «обранцю».Депутату було повідомлено про підозру та взято під варту. Пізніше Офіс Генерального прокурора визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за Національним антикорупційним бюро України. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на початку травня 2024 року уклали угоду про визнання винуватості з підозрюваним.Вже 29 травня 2024 року Вищий антикорупційний суд затвердив цю угоду та визначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробуванням у 3 роки та визначив розмір коштів, що підлягають спеціальній конфіскації: 1 340 087,97 дол. США, 1 034 615 Євро та 1 561 800 грн, що по курсу Нацбанку становить 104 мільйони 311 тис. 474 гривень.