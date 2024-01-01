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Понад 4,4 млн. грн вилучили в ході обшуків у житомирської лікарки, причетної до схеми ухилення від мобілізації

Новини регіону / Житомирська область / Кримінал 07-жов, 2024, 10:209 prov 1
Правоохоронці ГУ Національної поліції в Житомирській області продовжують розслідування діяльності групи медиків, які допомагали військовозобов’язаним отримувати фіктивні групи інвалідності. Серед фігуранток виявили лікарку, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії.
Зокрема, поліцейські з’ясували, що низка чоловіків призивного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ, однак у їх медичній документації наявні такі висновки. Усі документи були підготовлені 56-річною лікаркою одного з діагностичних центрів. Вони стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов’язане з інвалідністю.
Тож слідчі слідчого управління ГУНП області спільно з оперативниками регіонального Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції провели обшуки, у тому числі за місцем проживання жінки. У результаті вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності.
Попередня правова кваліфікація – ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Нагадаємо, у серпні поліцейські викрили медсестру одного з медзакладів Житомира у хабарництві, пов’язаному з встановленням груп інвалідності для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Тоді її затримали у центрі міста під час отримання частини «подяки». Тож нині триває розслідування всієї протиправної схеми. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.
Відділ комунікації поліції Житомирської області.
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