Вибори в США: Трамп набрав необхідні 270 голосів для перемоги - The Hill

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп здобуває перемогу на виборах. Він вже отримав необхідний мінімум для цього - 270 голосів. Підрахунки ще тривають.
Про це пише The Hill. За даними видання, республіканець забезпечив собі достатню кількість голосів. Перемога в Пенсильванії та на Алясці додасть необхідну підтримку для 45-го президента США, який тепер стане 47-м.
Попередні підсумки Fox News, каналу, що підтримує республіканців, свідчать, що Трамп набирає 277 голосів виборців, забезпечуючи собі перемогу на виборах. В демократки Камали Гарріс наразі 226 голосів. Остаточні результати голосування ще не оприлюднені, але наявні дані свідчать про перемогу Трампа.
Про перемогу Трампа на виборах заявив телеканал Fox, що традиційно підтримує республіканців. За підрахунками телеканалу, Трамп перемагає у важливому "хиткому" штаті Пенсильванія, він також переміг у Вісконсині. Крім Fox, ніхто з основних телеканалів і агентств, що займаються оцінками підрахунку голосів, поки що не оголосив Трампа переможцем ані у Вісконсині, ані в Пенсільванії.
Офіційно перемога Трампа ще не оголошувалася, але вже пішли привітання. Зокрема, президент Сальвадора Наїб Букеле першим привітав Трампа з обранням новим президентом США.
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