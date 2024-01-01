Збили наступ на журналістів та вимагаємо повного скасування “правок Лозового”: звіт ЦПК за листопад

Добиваємося повного скасування “правок Лозового”, які депутати хочуть залишити для відмазування корупціонерів

Відбили атаку Татарова і “слуги” Іонушаса на журналістів-розслідувачів та їхні джерела

Кого покарали “Серпом по рейтингу”

Результати кампаній

Конфіскація активів

Судова реформа

одіозного голови ОАСК Вовка

судді ОАСК Мазур

обвинуваченого в хабарництві судді з Полтави Новака

судді Рахівського суду Закарпатської області Тулика, який вказував у декларації громадянство Румунії

судді Білгород-Дністровського суду Одеської області Савицького, який, за даними НАБУ, допомагав чоловікам в ухиленні від служби в ЗСУ

судді Броварського суду Сердинського, якого НАБУ і САП викрили на хабарі в $4000

судді Кропивницького апеляційного суду Гончара, якого НАБУ і САП викрили на хабарі в $10,5 тисяч

судді Київського апеляційного суду Дзюбіна, який є обвинуваченим у справі про зняття арешту із літаків

судді з Полтави Блажко

судді з Жашкова Шимчика, який відомий нецензурною лайкою під час засідань

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ТОПрезультати НАБУ/САП:

двом керівникам підрозділів Сил логістики ЗСУ , які «переплатили» понад 27 млн грн на закупівлі запчастин до бойових літаків;

, які «переплатили» понад 27 млн грн на закупівлі запчастин до бойових літаків; ексдепутату від фракції БПП Нестеренку в незаконному одержанні 760 тисяч грн компенсації за оренду житла в Києві;

в незаконному одержанні 760 тисяч грн компенсації за оренду житла в Києві; директору ДП з утримання доріг Полтавщини Басану , який незрозуміло як набув активів, зокрема криптовалюти, на суму 35,8 млн грн;

, який незрозуміло як набув активів, зокрема криптовалюти, на суму 35,8 млн грн; двом власникам компанії-оцінювачки, яких підозрюють в підробленні доказів та одержанні неправомірної вигоди від посадовця на Закарпатті.

нардепа від Слуги Народу Одарченка за надання хабаря: йому заочно призначили покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

за надання хабаря: йому заочно призначили покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна; низку посадовців фірми зі структури концерну Укроборонпром за розтрату 3,5 млн грн: шестеро осіб отримали від 7 до 8 років позбавлення волі;

за розтрату 3,5 млн грн: шестеро осіб отримали від 7 до 8 років позбавлення волі; податківців Новачука і Стоянова та адвоката Тарасюка у вимаганні та одержанні 36 тисяч доларів: їм призначили 10 і 9 років позбавлення волі.

у вимаганні та одержанні 36 тисяч доларів: їм призначили 10 і 9 років позбавлення волі. співробітника СБУ Щербаковського у вимаганні та одержанні 60 тисяч доларів: його засудили до 10 років з конфіскацією майна.

Нардепи хочуть залишити частину “правок Лозового”, яка свого часу дозволила уникнути відповідальності підозрюваним у корупції, серед яких заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко та екснардеп Максим Микитась.Так, вони пробують обманути Міжнародний валютний фонд (МВФ), адже МВФ в обмін на допомогу Україні вимагав повністю скасувати “правки Лозового” до кінця 2024 року.Правоохоронний комітет Верховної Ради “слуги народу” Сергія Іонушаса намагався пропхнути законопроєкт №10242, який відкрив би владі нові можливості для переслідування та покарання журналістів та їхніх джерел.Такий механізм нардепи просували під виглядом вимог Євросоюзу.Вони пропонували ув?язнювати журналістів та їхні джерела за злив інформації з держреєстрів у час війни не на 2, а на 8 років. Так, цей злочин вони хотіли перетворити на тяжкий, що дозволило б правоохоронцям Татарова проводити переслідувати журналістів.Для ухвалення законопроєкту в Раді не вистачило декілька голосів і його відправили на доопрацювання. Проте 213 депутатів все ж проголосували за наступ на журналістів і свободу слова. Переглянути повний список нардепів та покарати їх за це можна через проєкт ЦПК Серпом по рейтингу.Суть “Серпом по рейтингу”: ми у ЦПК публічно фіксуємо зашквари нардепів, а ви – можете пожертвувати на сайті проєкту невелику суму для поширення цієї інформації. Так вбиваємо рейтинг зашкварених.У листопаді розповіли виборцям проТаргет: округ Запоріжжя, де обрали нардепаБюджет: 6 000 грнОхоплення: 67 тисяч громадян з округу нардепа, які належали секретарю Марганецької міськради Анатолію Деркачу. Йдеться про будинок на 283 квадрати у Дніпрі та земельну ділянку, на якій він розташований.Механізм цивільної конфіскації кілька років тому запустили з подачі ЦПК. І він вкотре довів свою ефективність.керівницю свого секретаріату Олену Пономаренко. Про необхідність ухвалити це рішення ЦПК повідомляв ще кілька місяців тому.Пономаренко обійняла посаду без конкурсу і керувала Секретаріатом ще за старого складу ВККС, який розпустили через неспроможність провести судову реформу. За понад 10 років роботи Пономаренко не спромоглася навіть налагодити електронний документообіг у ВККС.Це відбулося завдяки тому, що на конкурсі працює правило вирішального голосу міжнародників. Цей інструмент ЦПК проадвокатував разом з партнерами.суддю Октябрського суду Полтави Гальонкіну, суддю скандального ОАСКу Шейко, суддю Майдану Луценка.Українська правда уже вдруге організувала цю премію, “аби вшанувати всіх, хто наближає нашу перемогу, не дає світові забути про Україну і хто продовжує сумлінно працювати навіть в умовах війни”.НАБУ і САП оголосили підозру:ВАКС визнав винними: