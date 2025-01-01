Трамп попередив, що "у Росії будуть великі проблеми", якщо вона продовжить війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін «руйнує Росію», не намагаючись укласти угоду про припинення війни в Україні, - повідомляє Телеграм-канал «Радио Свобода».«Я думаю, у Росії будуть великі проблеми. Більшість людей думали, що ця війна закінчиться через тиждень. Я думаю, що йому було б дуже добре закінчити цю війну», - сказав Трамп, виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті Білого дому після інавгурації 20 січня.Водночас Трамп висловив надію на те, що російський президент налаштований на користь мирних домовленостей. Він знову наголосив, що може поговорити з Путіним найближчим часом, але не уточнив точні терміни.Трамп також додав, що планує зустрітися з Путіним, щойно буде організовано переговори, підготовка до яких, за його словами, вже триває.«Я чудово ладнав із Путіним. Сподіваюся, він захоче укласти угоду», - сказав Трамп про можливу зустріч.Президент України Володимир Зеленський, за словами Трампа, налаштований на переговори, щоб покласти край конфлікту.Як повідомлялося, у Москві твердять, що «Росія не відступить» і дуже сподіваються, що «Україна і Зеленський стали для Трампа головним болем».Президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи перед французькими військовими 20 січня, був скептичний щодо швидкого закінчення війни в Україні. «Не варто обманювати себе. Цей конфлікт не буде вирішено завтра або післязавтра», - заявив Макрон.