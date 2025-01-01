Сирський доповів Зеленському про сотні обстрілів після початку "великоднього перемир’я"

Після оголошеного російським диктатором Путіним перемир'я окупанти здійснили сотні обстрілів. Попри слова воєнного злочинця загарбники застосовують артилерію та дрони.
У свою чергу українські воїни відповідають так, як ворог цього заслуговує у конкретних бойових обставинах. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами глави держави, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку доби 20 квітня на різних напрямках відбулося вже 59 російських обстрілів та п'ять штурмових дій російських підрозділів.
У зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ "Старобільськ" зафіксовано одне бойове зіткнення, у зоні відповідальності ОТГ "Донецьк" – три бойові зіткнення на Покровському та Новопавлівському напрямах, на Запорізькому напрямку – одне в районі Степового. Крім того, Зеленський наголосив, що ворог продовжив активно застосовувати FPV-дрони.
Зокрема, у Курській області було зафіксовано застосування дронів. Крім того, на цьому напрямку російські загарбники завдавали артилерійських ударів. Зеленський заявив, що в період між 18:00 вчорашньої доби та 00:00 сьогодні сталося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. Також 290 разів росіяни застосовували безпілотники.
"В цілому станом на ранок Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації", – зазначив голова держави.
Нагадаємо, країна-агресор Росія цинічно оголосила про "30-годинне припинення вогню" на Великдень і сама ж його порушила. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 19 квітня наголосив, що російське "великоднє перемир’я" не діє: на деяких ділянках фронту чути артилерію окупантів і літають ворожі дрони.
Раніше повідомлялося, що РФ продовжує вдавати, що нібито відкрита для переговорів щодо припинення вогню в Україні, однак останні заяви Москви свідчать про протилежне. За оцінкою аналітиків, Кремль не зацікавлений у жодних угодах, що не врахують повністю всі його ультимативні вимоги до Києва.
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