Масований удар: російська армія вночі атакувала Україну 623 дронами та ракетами Х-101, ППО знешкодила 602 цілі

597 ударними дронами, 339 з яких — шахеди;

26 крилатими ракетами Х-101;

319 ворожих БпЛА типу Shahed;

25 крилатих ракет Х-101.

Війська країни-агресора Росії у ніч проти 12 липня атакували Україну 623 засобами повітряного нападу. Протиповітряна оборона України знешкодила 602 цілі, повідомили Повітряні сили ЗСУ.Окупанти атакували Україну:Станом на 10:00 ППО збила 344 засоби повітряного нападу противника:Ще 258 дронів-імітаторів було локаційно втрачено або подавлено засобами РЕБ.Внаслідок російського обстрілу є влучання ракети та 20 шахедів у п’яти локаціях, падіння уламків фіксується у 19 місцях.Вночі 12 липня вибухи лунали у багатьох містах України, зокрема — на заході. У Чернівцях внаслідок атаки РФ двоє загиблих та 14 поранених, пошкоджено будинки.У Львові пошкоджено десятки будинків та промислові об'єкти, шестеро поранених, серед них — 11-річна дитина.Також РФ атакувала Харків, троє людей постраждали. У Луцьку внаслідок удару двома ракетами та 35 дронами виникла пожежа у приватному будинку.