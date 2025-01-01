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Масований удар: російська армія вночі атакувала Україну 623 дронами та ракетами Х-101, ППО знешкодила 602 цілі

Головна / Війна з московитами 12-лип, 2025, 10:469 prov 63
Війська країни-агресора Росії у ніч проти 12 липня атакували Україну 623 засобами повітряного нападу. Протиповітряна оборона України знешкодила 602 цілі, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Окупанти атакували Україну:
  • 597 ударними дронами, 339 з яких — шахеди;
  • 26 крилатими ракетами Х-101;
Станом на 10:00 ППО збила 344 засоби повітряного нападу противника:
  • 319 ворожих БпЛА типу Shahed;
  • 25 крилатих ракет Х-101.
Ще 258 дронів-імітаторів було локаційно втрачено або подавлено засобами РЕБ.
Внаслідок російського обстрілу є влучання ракети та 20 шахедів у п’яти локаціях, падіння уламків фіксується у 19 місцях.
Вночі 12 липня вибухи лунали у багатьох містах України, зокрема — на заході. У Чернівцях внаслідок атаки РФ двоє загиблих та 14 поранених, пошкоджено будинки.
У Львові пошкоджено десятки будинків та промислові об'єкти, шестеро поранених, серед них — 11-річна дитина.
Також РФ атакувала Харків, троє людей постраждали. У Луцьку внаслідок удару двома ракетами та 35 дронами виникла пожежа у приватному будинку.
Джерело.
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