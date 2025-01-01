Масований удар: російська армія вночі атакувала Україну 623 дронами та ракетами Х-101, ППО знешкодила 602 цілі

Окупанти атакували Україну:
- 597 ударними дронами, 339 з яких — шахеди;
- 26 крилатими ракетами Х-101;
- 319 ворожих БпЛА типу Shahed;
- 25 крилатих ракет Х-101.
Внаслідок російського обстрілу є влучання ракети та 20 шахедів у п’яти локаціях, падіння уламків фіксується у 19 місцях.
Вночі 12 липня вибухи лунали у багатьох містах України, зокрема — на заході. У Чернівцях внаслідок атаки РФ двоє загиблих та 14 поранених, пошкоджено будинки.
У Львові пошкоджено десятки будинків та промислові об'єкти, шестеро поранених, серед них — 11-річна дитина.
Також РФ атакувала Харків, троє людей постраждали. У Луцьку внаслідок удару двома ракетами та 35 дронами виникла пожежа у приватному будинку.
Джерело.