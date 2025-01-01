Цими днями у КЗВО «Рівненська медична академія» відбулося чергове засідання Вченої ради — не просто робоча зустріч, а подія, наповнена вдячністю, визнанням і важливими рішеннями для майбутнього Академії.
Розпочали з особливого — щирих слів подяки. Голова Вченої ради Віталій Ундір та ректор Роман Шустик відзначили науково-педагогічних працівників за професіоналізм, відданість справі та внесок у підготовку майбутніх фахівців сфери охорони здоров’я.За сумлінну працю та високий рівень професійності почесними грамотами та пам?ятним знаком Рівненської обласної ради нагороджено:
Наталію Переходько, Оксану Мялюк, Лесю Кушнір, Василя Палапу, Юрія Лінніка.
і відзнаки — про роки відданості своїй справі, розвиток освітнього середовища та щоденну роботу заради студентів.
Окрему увагу приділили підсумкам рейтингового оцінювання викладачів. Відзначили тих, хто активно розвиває науку, впроваджує сучасні підходи в навчанні, бере участь у конференціях та міжнародних проєктах. Саме такі люди формують обличчя сучасної медичної освіти!
Також під час засідання обговорили та затвердили важливі стратегічні питання:
- підвищення якості освіти,
- розвиток освітніх програм,
- удосконалення внутрішніх процесів і структури Академії.
Усі рішення спрямовані на головне — розвиток, якість і сильне майбутнє Академії.
Джерело.