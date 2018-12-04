О вреде и пользе спиртных напитков

Долгое время считалось, что потребление алкоголя в небольших дозах имело свою положительную сторону. Современные ученые доказывают обратное: даже самое минимальное количество принятого спиртного может нанести непоправимый вред здоровью человека.Сегодня алкоголизм – одна из наиболее серьезных проблем в мире.Основным отличительным признаком спиртного от остальных продуктов является то, что в его состав входит этиловый спирт. В одних напитках концентрация ниже, в других выше, но даже самое безобидное слабоалкогольное пиво содержит этот вредный компонент.Этанол – это настоящий яд. Попадая в желудочно-кишечный тракт человека, он очень быстро всасывается в кровь, оказывая пагубное воздействие на все системы организма:Разрушает печень;Повреждает клетки головного мозга;Уничтожает важные микроэлементы, витамины;Ухудшает состояние сердечно-сосудистой и нервной систем;Вызывает нарушения психики;Способствует тяжелой патологии развития плода у пьющих беременных женщин.Некоторые ученые утверждают, что умеренное потребление алкогольных напитков иногда бывает даже полезным. Для мужчин и женщин существует своя определенная безопасная доза потребления. Точно установить такое безопасное количество алкоголя не представляется возможным. Каждый человек может определить свою норму только строго индивидуально. Дозы алкоголя колеблются в зависимости от типа спиртного напитка. Известен средний суточный показатель, установленный условно для мужчин:Водка – 50 мл;Вино – 200 мл;Пиво – 500 мл.Для женского организма суточная доза принятого алкоголя должна быть вдвое меньше.Во избежание сильной интоксикации этиловым спиртом и его производными выпитое спиртное рекомендуется закусывать хорошей непостной едой и запивать водой, но ни в коем случае не сладкими газированными напитками. Традиционная газировка способна навредить слизистой желудка, пищевода, ускорить процесс всасывания спирта в кровь.Учитывая состояние здоровья своего организма, каждый человек устанавливает лично свою норму. Но лучше не задумываться, сколько можно выпить спиртного, а исключить его из своего рациона полностью. Отказ от алкоголя в полном объеме будет достаточно разумным решением. Если это невозможно сделать, то в любом случае употребление алкоголя не должно превратиться в зависимость. Чем меньше человек пьет спиртного, тем лучше для него и всех окружающих.Больше о влиянии алкоголя читайте на сайте