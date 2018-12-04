Одним из самых покупаемых стероидов является Нандролон Деканоат. Он известен своей высокой эффективностью в области наращивание мышечной массы, поэтому о нем знает почти каждый бодибилдер, пауэрлифтер и атлеты. Нандролон Деканоат купить возможно в аптеках, а также в интернет-магазинах.
Курс Нандролона
Каждый стероид принимается курсами, и у каждого анаболика этот курс свой, свои особенности и обязательные условия у Нандролона Деканоата они следующие:
• обычно курс Нандролона составляет 8-10 недель, но некоторые атлеты принимают его около полугода, при этом постоянно увеличивая дозу;
• при курсе Нандролона необходимо принимать тестостерон, из-за прогестинового эффекта (отсутствие эрекции, слабое либидо);
• инъекция делается раз в неделю, а сам препарат держится в организме 15 дней, можно разбить недельную дозу на несколько инъекций учитывая особенности организма;
• при первом курсе Нандролона следует начинать со 100-150 миллиграмм в неделю, для более опытных спортсменов 200 миллиграмм и более, но дозировка не должна превышать 600 миллиграмм;
• что бы увидеть максимальный эффект, нужно строго соблюдать диету для набора мышечной массы, принимать спортивное питание и выполнять план тренировок;
• во избежание не желаемых последствий, перед курсом Нандролона Деканоата нужно проконсультироваться с квалифицированным специалистом.
Соло или комбинированный курс?
Экспертами не рекомендуется принимать Нандролон без других препаратов. Это связано с ухудшением либидо, ухудшением выработки тестостерона, а также замедляется активность. Именно поэтому стоит добавить тестостерон в курс, и его доза должна быть примерно в два раза больше чем Нандролона Деканоата.