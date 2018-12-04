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Сьогодні вночі у Рівному згорів автобус

Головна 29-гру, 2018, 13:129 prov 0
Сьогодні вночі у Рівному згорів автобус

29 грудня о 03:30 до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Рівне по вул. Гагаріна, 30.
На місце виклику негайно було направлено два чергових відділення рятувальників 1-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Рівне та оперативно-координаційний центр обласного управління. По прибуттю на місце виклику автобус «БАЗ» був повністю охоплений вогнем, все свідчило про пізнє виявлення та повідомлення про пожежу.
На ліквідацію вогнеборці відразу ж подали вогнегасячі засоби. О 03:40 пожежу було локалізовано, а о 04:00 повністю ліквідовано.
Завдяки оперативним та професійним діям рятувальників вдалося запобігти поширення вогню на поруч розташовані три вантажні автомобіля.
Внаслідок пожежі вогнем знищено автобус «БАЗ».
За попередньою інформацією загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає. Нині причини загоряння і завдані збитки встановлюють фахівці.
До ліквідації залучили три одиниці спецтехніки ДСНС, 10 чоловік особового складу рятувальників.
Причину пожежі та завдані нею збитки наразі встановлюють фахівці.
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