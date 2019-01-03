Виготовлений афонським іконописцем Томос уже прибув до Вселенської патріархії

Томос, безпосередньо документ, написаний на пергаменті іконописцем із Афону ієромонахом Лукою, вже прибув на Фанар у Стамбулі, де базується Вселенська патріархія.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу Бігорського монастиря в Македонії.Вселенський патріарх Варфоломій прийняв у своїй резиденції іконописця та каліграфа, ієромонаха Луку з монастиря Ксенофонт, супроводжував транспортування документа.Представники Православної церкви України на чолі з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм вже прибули на Фанар і будуть присутні на церемонії підписання Томосу Вселенським патріархом.Після цього глави двох церков проведуть спільну службу з нагоди свята Богоявлення у Патріаршому Храмі Св.Георгія.Урочистості мають розпочатися о 13:00 за київським часом (опівдні у Стамбулі)Також 5 грудня заплановано прибуття у Стамбул Президента України Петра Порошенка та голови Верховної Ради Андрія Парубія.Після зустрічі із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, Петро Порошенко та Андрій Парубій відправляться на Фанар.Церемонія надання Томосу, тобто безпосередньо передача грамоти про самостійність церкви, запланована на 6 січня, після літургії.Нагадаємо, отримання Томосу (документа) - останній етап у легалізації Православної церкви України, тобто після отримання Томосу автокефальна церква визнається частиною канонічного (визнаного одне одним) православ’я.