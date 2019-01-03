Варфоломій підписав томос для Православної Церкви в Україні

5 січня у Стамбулі відбулося підписання томоса про автокефалію Православної Церкви в Україні.
Документ підписав вселенський патріарх Варфоломій у патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату.
Перед підписанням відбулася молитва українською мовою – усі присутні мали змогу прослухати тропар у виконанні делегації, єпископату і духовенства з України.
Також молитву прочитав Варфоломій.
Потім розгорнули сувій з томосом, виконаним на пергаменті, і Варфоломій підписав його.
Вручення підписаного томосу предстоятелю УПЦ митрополиту Епіфанію відбудеться вранці 6 січня.
Вранці 5 січня у патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату відбувся короткий спільний молебень за участю предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.
На службі була присутня українська делегація у складі президента Петра Порошенко з дружиною, спікера Верховної Ради Андрія Парубія, очільників кількох міністерств та екс-президента Віктора Ющенка.