Варфоломій підписав томос для Православної Церкви в Україні

5 січня у Стамбулі відбулося підписання томоса про автокефалію Православної Церкви в Україні.Документ підписав вселенський патріарх Варфоломій у патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату.Перед підписанням відбулася молитва українською мовою – усі присутні мали змогу прослухати тропар у виконанні делегації, єпископату і духовенства з України.Також молитву прочитав Варфоломій.Потім розгорнули сувій з томосом, виконаним на пергаменті, і Варфоломій підписав його.Вручення підписаного томосу предстоятелю УПЦ митрополиту Епіфанію відбудеться вранці 6 січня.Вранці 5 січня у патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату відбувся короткий спільний молебень за участю предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.На службі була присутня українська делегація у складі президента Петра Порошенко з дружиною, спікера Верховної Ради Андрія Парубія, очільників кількох міністерств та екс-президента Віктора Ющенка.