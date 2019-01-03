Рівне:

Варфоломій підписав томос для Православної Церкви в Україні

Головна 05-січ, 2019, 16:219 prov 88
5 січня у Стамбулі відбулося підписання томоса про автокефалію Православної Церкви в Україні.
Документ підписав вселенський патріарх Варфоломій у патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату.
Перед підписанням відбулася молитва українською мовою – усі присутні мали змогу прослухати тропар у виконанні делегації, єпископату і духовенства з України.
Варфоломій підписав томос для Православної Церкви в Україні

Також молитву прочитав Варфоломій.
Потім розгорнули сувій з томосом, виконаним на пергаменті, і Варфоломій підписав його.
Вручення підписаного томосу предстоятелю УПЦ митрополиту Епіфанію відбудеться вранці 6 січня.
Вранці 5 січня у патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату відбувся короткий спільний молебень за участю предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.
На службі була присутня українська делегація у складі президента Петра Порошенко з дружиною, спікера Верховної Ради Андрія Парубія, очільників кількох міністерств та екс-президента Віктора Ющенка.
Похожие новости
Виготовлений афонським іконописцем Томос уже прибув до Вселенської патріарх ...
Головна

Виготовлений афонським іконописцем Томос уже прибув до Вселенської патріарх ...

Головна

"Російська православна церква в Україні": Рада зобов'язала УПЦ МП перейм ...

Об'єднавчий cобор пройде 15 грудня: чого чекати та коли вручать томос
Головна

Об'єднавчий cобор пройде 15 грудня: чого чекати та коли вручать томос

Представник Вселенського патріархату: Єдина церква буде називатися Правосла ...
Головна

Представник Вселенського патріархату: Єдина церква буде називатися Правосла ...

Розпочався Синод, який може вирішити долю української автокефалії
Головна

Розпочався Синод, який може вирішити долю української автокефалії

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Січень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Вгору