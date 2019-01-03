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Святійший Патріарх Філарет (Михайло Денисенко) - Герой України

Актуально 09-січ, 2019, 12:389 prov 73
Президент Петро Порошенко присвоїв Святійшому Патріарху Філарету (Михайлу Денисенку) звання Герой України з врученням ордена Держави.
Відповідний Указ Глава держави підписав 8 січня.
Святійший Патріарх Філарет (Михайло Денисенко) - Герой України

«Ще не придумано тої міри, якою можна виміряти внесок Патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву. Він був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому прийняв рішення присвоїти йому звання Герой України», - зазначив Петро Порошенко на своїй офіційній сторінці у Фейсбук, коментуючи підписання документа.
Звання Герой України Патріарх Філарет удостоєний за видатну історичну роль у становленні незалежної Православної Церкви України, діяльність, спрямовану на відродження духовності Українського народу, піднесення авторитету православ'я, утвердження ідеалів милосердя і міжконфесійної злагоди.
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