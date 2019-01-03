Рівне:

На Рівненщині з незаконного обігу вилучено фальсифікованого алкоголю вартістю майже 1,3 млн. грн.

Рівненська область 28-січ, 2019, 12:209 prov 66
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області вилучили з незаконного обігу велику партію алкогольного фальсифікату.
В рамках проведення операції «Акциз-2019» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 204 та ч.1 ст. 199 КК України на автодорозі Дубно – Мирогоща -Варковичі, було зупинено два автомобілі Mersedes-Bens під керуванням місцевих жителів.
В ході огляду транспортних засобів було виявлено більше 5 тис. літрів спирту невідомого походження, розлитого у пластикові бочки який вказані громадяни незаконно транспортували без жодних документів.
Спирт, орієнтовною вартістю майже 1,3 млн. грн. та транспортні засоби, які використовувались для його незаконного перевезення, вилучено.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ.
ГУ ДФС у Рівненській області.
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