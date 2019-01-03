СОКАЛЬСЬКИЙ РАЙОН ПОВНІСТЮ “ОЧИСТИВСЯ” ВІД МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ

Усі 9 церковних приходів в Сокальському районі Львівської області, які раніше належали до Московського патріархату, ухвалили рішення про перехід до Православної церкви України.Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Сокальської районної ради Микола Пасько.“Томос- наш! Ми якщо не перший,то принаймні один з перших районів України! Я завжди стверджував, що громада Сокальського району високопатріотична і свідома. Незважаючи на певних політиканів місцевого розливу, які пробували поспекулювати на цій темі та посіяти розбрат в церковних громадах, Українська помісна церква перемогла! В усіх 9 приходах нашого району так званої “московської церкви” прийнято рішення щодо переходу під управління рідної канонічної української церкви. Сокальщина повністю очистилась! Вітаю усіх українців! Слава Україні!”, – написав Микола Пасько.Він також оприлюднив протоколи зібрань церковних приходів, які підтверджують рішення про перехід під крило Української церкви.Додамо, що на Львівщині до Об’єднавчого собору було зареєстровано 49 церковних громад, що перебували в РПЦ. Станом на сьогодні більше третини із них вже перейшли в Православну церкву України.