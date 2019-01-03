На Львівщині СБУ викрила шахраїв на заволодінні конфіскатом під виглядом допомоги для ООС

Співробітники Служби безпеки України викрили шахраїв, які намагалися заволодіти конфіскованими митницею товарами під виглядом допомоги підрозділам, залученим до операції Об'єднаних сил.Оперативники спецслужби встановили, що троє мешканців Київщини та громадянин РФ підробили документи на безоплатне постачання продукції нібито для потреб військових частин, розташованих у Донецькій області. На підставі «підробки» ділки намагалися привласнити товари, зокрема посуд та елементи одягу, раніше конфісковані підрозділом ДФС за незаконне переміщення через державний кордон.Правоохоронці затримали зловмисників на території одного зі складських приміщень державної виконавчої служби на відвантажені «конфіскату» на суму майже триста тисяч гривень.Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.Заходи з викриття зловмисників проводилися спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури та за сприяння підрозділу внутрішньої безпеки Міністерства юстиції.Прес-центр СБ України.