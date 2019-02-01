Рівне:

Благодійники придбали нове обладнання у дитячу лікарню

Рівненська область 06-лют, 2019, 14:079 prov 0
Рівненська обласна дитяча лікарня отримала нове медичне обладнання. Зокрема, у неврологічне відділення для діток з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки та у відділення анестезіології та інтенсивної терапії придбали шприцеві насоси вартістю 44 864 гривні.
Як зауважив головний лікар Віталій Бойко, наявність такого медичного обладнання значно покращить роботу лікарів.
Благодійники придбали нове обладнання у дитячу лікарню

«Шприцеві інфузійні насоси дозволяють розраховувати введення медикаментів, які вимагають мікродозування, а також контролюють швидкість введення необхідної дози препарату.», - зазначив він.
Придбати обладнання вдалося завдяки учасникам, які зареєструвалися на Благодійний забіг «Rivne St.Mykolas Run 2018». Всі зібрані кошти були перераховані на рахунок Благодійний фонд «Скарбниця Надії». До слова, завідувачі обох відділень Михайло Кулик та Світлана Грицило також брали участь в цьому забігу. Крім того, протягом січня фондом було залучено додатково 18 тисяч гривень він анонімного благодійника.
Прес служба Рівненської обласної ради.
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