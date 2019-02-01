9 шкіл і 4 садочки за рік: як будували заклади освіти Рівненщини у 2018 році

У минулому році на реалізацію інвестиційних проектів у Рівненській області було спрямовано 144,5 млн. грн. з державного фонду регіонального розвитку.«Безперечно зараз в області активно розвивається сегмент будівництва. Зводимо мережу освітніх, медичних, соціальних та спортивних закладів, відновлюємо дорожню інфраструктуру. До прикладу, у 2015 році на реалізацію інвестиційних програм і проектів ДФРР спрямував 106 млн. грн. А вже у 2018 році ця сума збільшилась до 144,5 млн грн.», - розповів голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко під час підсумкової колегії.Нині на території області триває масштабне будівництво та реконструкція навчальних закладів – це 9 шкіл та 4 садочків. Окрім самого будівництва там зводять ігрові зони та спортивні майданчики. Гроші на ці об’єкти спрямовує ДФРР. Вони є перехідними, відтак будівництво, що розпочалось торік, успішно продовжиться і в цьому році.«Зараз активно триває реконструкція будівель Дубровицького НВК. Там влаштовують дах, опорядковують фасад, замінюють вікна, двері, відновлюють систему опалення. Також у Володимирецькому районі «з нуля» будують Озерецьку ЗОШ та Степангородський НВК», - зазначив перший заступник голови Віталій Ундір.Новий навчальний заклад буде і на Млинівщині, у селі Борбин. Там будівельники вже звели понад тисячу палів, тепер працюватимуть над зведенням фундаменту. Окрім цього, в районі реконструюють будівлю колишньої школи під дитячий ясла-садок.«Разом з тим у Рівненському районі будівельники працюють на декількох об’єктах. У Корнині та Жобрині проводять реконструкцію застарілих аварійних будівель, які звели ще на початку 90-х років. А в Оржеві зводять дитячий садок на 150 місць. Нові навчальні заклади будуть осучаснені та будуть відповідати усім стандартам Нового освітнього простору», - розповів Віталій Ундір.У Старому Селі, що на Рокитнівщині, триває перша черга будівництва місцевого навчального закладу. Також новенька школа споруджується у Цепцевичах Сарненського району.Дитячі заклади освіти будують у селі Переброди Дубровицього районі, у Новомильську, що на Здолбунівщині, та в Березному.Прес служба ОДА.