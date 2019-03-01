Рівне:

На Рівненщині засудили колишнього правоохоронця за шахрайство

Рівненська область, Кримінал 08-бер, 2019, 08:529 prov 3
Прокуратура Рівненської області здійснювала досудове розслідування та підтримувала обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно інспектора управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Рівненській області, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).
У суді прокурором доведено, що старший лейтенант поліції в січні 2017 року домовився із покупцем через мережу Інтернет про придбання двох мобільних телефонів марки «iPhone 7 Plus», отримав їх через кілька днів поштовим зв’язком, проте власнику кошти не сплатив. Натомість під приводом нестачі грошей правоохоронець повернув поштову посилку відправнику, замінивши дороговартісні оригінальні гаджети на дешеві муляжі.
Внаслідок вищевказаних злочинних дій власнику майна було завдано майнову шкоду в розмірі майже 60 тис гривень.
Обвинувачений у суді вину не визнав, проте завдяки належно зібраним та представленим прокурором доказам його винуватість у вчиненні інкримінованого злочину повністю доведена.
Згідно із вироком Рівненського районного суду від 06 березня 2019 року правоохоронця визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді обмеження волі строком на 2 роки.
Нині вказаний працівник звільнений з органів поліції.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.
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