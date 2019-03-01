Старе аварійне приміщення в Олександрії відновлюють для людей з інвалідністю

В селі Олександрія, що на Рівненщині, триває капітальний ремонт трьохповерхового спального корпусу обласного центру комплексної реабілітації інвалідів.Старе аварійне приміщення вже давно не функціонувало. Нині тут для людей з особливими потребами облаштовують 32 кімнати.Для безперешкодного пересування в закладі функціонуватиме 2 ліфта, приміщення обладнали поручнями та встановили пандус. Поки що люди проживають в лікувальному корпусі неподалік.«Проводимо капітальний ремонт приміщення для збільшення спальних кімнат. Корпус відновлюємо з урахуванням потреб людей з інвалідністю. Роботи розпочались у 2018 році. Цей заклад один із 19 проектів, які ми реалізуємо за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.Завершення ремонту однозначно підвищить ефективність реабілітаційного процесу», - зазначає перший заступник голови Рівненської ОДА Віталій Ундір.На сьогодні будівельники утеплили фасад приміщення спального корпуса, пофарбували та замінили стару шиферну покрівлю на металочерепицю. У будівлі встановили металопластикові двері, опоряджено стіни та стелі, встановили санвузли.Як розповідає директор центру комплексної реабілітації інвалідів Оксана Кравчук, після завершення ремонтних робіт, заклад буде обладнаний сучасними меблями та засобами реабілітації. Також в приміщенні будуть навчальні, дозвіллєві кабінети, а ще творча майстерня.«Плануємо розширити послуги фізіотерапевтичних кабінетів та встановити нові сучасні медичні апарати, що сприятиме кращій інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство. В перспективі встановити реабілітаційну клітку з обладнанням для лікування опорно-рухового апарату, хребта та суглобів», - ділиться планами Оксана Кравчук.