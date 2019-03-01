Рівне:

Старе аварійне приміщення в Олександрії відновлюють для людей з інвалідністю

Рівненська область 28-бер, 2019, 09:109 prov 67
В селі Олександрія, що на Рівненщині, триває капітальний ремонт трьохповерхового спального корпусу обласного центру комплексної реабілітації інвалідів.
Старе аварійне приміщення вже давно не функціонувало. Нині тут для людей з особливими потребами облаштовують 32 кімнати.
Для безперешкодного пересування в закладі функціонуватиме 2 ліфта, приміщення обладнали поручнями та встановили пандус. Поки що люди проживають в лікувальному корпусі неподалік.
Старе аварійне приміщення в Олександрії відновлюють для людей з інвалідністю

«Проводимо капітальний ремонт приміщення для збільшення спальних кімнат. Корпус відновлюємо з урахуванням потреб людей з інвалідністю. Роботи розпочались у 2018 році. Цей заклад один із 19 проектів, які ми реалізуємо за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.
Завершення ремонту однозначно підвищить ефективність реабілітаційного процесу», - зазначає перший заступник голови Рівненської ОДА Віталій Ундір.
На сьогодні будівельники утеплили фасад приміщення спального корпуса, пофарбували та замінили стару шиферну покрівлю на металочерепицю. У будівлі встановили металопластикові двері, опоряджено стіни та стелі, встановили санвузли.
Старе аварійне приміщення в Олександрії відновлюють для людей з інвалідністю

Як розповідає директор центру комплексної реабілітації інвалідів Оксана Кравчук, після завершення ремонтних робіт, заклад буде обладнаний сучасними меблями та засобами реабілітації. Також в приміщенні будуть навчальні, дозвіллєві кабінети, а ще творча майстерня.
«Плануємо розширити послуги фізіотерапевтичних кабінетів та встановити нові сучасні медичні апарати, що сприятиме кращій інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство. В перспективі встановити реабілітаційну клітку з обладнанням для лікування опорно-рухового апарату, хребта та суглобів», - ділиться планами Оксана Кравчук.
Похожие новости
9 шкіл і 4 садочки за рік: як будували заклади освіти Рівненщини у 2018 роц ...
Головна » Рівненська область

9 шкіл і 4 садочки за рік: як будували заклади освіти Рівненщини у 2018 роц ...

На Рівненщині нагородять кращих спортсменів з інвалідністю
Головна » Рівненська область

На Рівненщині нагородять кращих спортсменів з інвалідністю

У Гощі відкрили новозбудований корпус дитсадка «Малятко»
Головна » Рівненська область

У Гощі відкрили новозбудований корпус дитсадка «Малятко»

На Рівненщині подбають про реабілітацію людей із різними видами залежності
Головна » Рівненська область

На Рівненщині подбають про реабілітацію людей із різними видами залежності

В Рівному відкриють обласний соціальний гуртожиток
Головна » Рівненська область

В Рівному відкриють обласний соціальний гуртожиток

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Березень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Вгору