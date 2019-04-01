На Тернопільщині СБУ викрила на хабарі начальника відділу міськради

Тернопільська область 05-кві, 2019, 11:119 prov 60

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі керівника відділу державного архітектурно-будівельного контролю однієї з міських рад Тернопільської області.

Оперативники СБУ встановили, що посадовець вимагав від мешканця районного центру п’ять тисяч гривень. За вказану суму зловмисник обіцяв безперешкодну реєстрацію декларації про готовність житлового будинку власника до експлуатації.

Правоохоронці затримали чиновника в робочому кабінеті після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Фігуранту справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших ймовірних фактів протиправної діяльності посадовця.

Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з прокуратурою.



Прес-центр СБ України.