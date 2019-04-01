СБУ викрила директора львівського комунального підприємства на багатомільйонному хабарі

Співробітники СБ України викрили на хабарі директора одного з комунальних підприємств Львівської міської ради.Оперативники спецслужби встановили, що посадовець організував протиправний механізм з фіктивного постачання вапна, що мало використовуватись для стабільного функціонування станції очистки фільтратів Грибовицького сміттєзвалища.За задумом зловмисника планувалося використання лише третини від передбаченої технологічним процесом кількості вапна та отримання очільником КП неправомірної вигоди в розмірі 65% від суми перерахованих коштів за фактично непоставлений товар, а також отримання «відкату» з кожного поставленого кілограма вапна.За висновками експертів діяльність чиновника могла призвести до виникнення надзвичайних подій з тяжкими наслідками у сфері екологічної безпеки.Співробітники СБ України задокументували вимагання директором КП 4,7 млн грн від місцевого підприємця за визнання його переможцем відкритих торгів, та підписання з ним договору поставки вапна з подальшою фальсифікацією бухгалтерської документації за нібито поставлену продукцію.Правоохоронці затримали директора на робочому місці під час одержання частини хабара в сумі понад чотириста тисяч гривень.Операція проводилася у межах заходів щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії.Очільника одного з комунальних підприємств Львівської міської ради затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.Перевіряється причетність інших чиновників Львівської міськради до створення протиправного механізму в екологічній сфері, що міг призвести до забруднення ґрунту та підземних вод, нанесення шкоди навколишньому природному середовищу, життю та здоров’ю людей.Прес-центр СБ України