У Рівному з незаконного обігу вилучено партію тютюнових виробів, вартістю майже 600 тисяч гривень

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області вилучили з незаконного обігу велику партію цигарок.В рамках проведення операцій «#Акциз_2019», «#Рубіж» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 204 та ч.1 ст. 199 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області було встановлено групу жителів обласного центру, які незаконно купували та реалізовували ввезені в Україну поза митним контролем цигарки іноземного виробництва, призначені для продажу в магазинах безмитної торгівлі. Вказані тютюнові вироби фігуранти зберігали на двох складах м. Рівне та реалізовували кінцевим покупцям на ринках міста Рівного.За результатами санкціонованих обшуків, проведених у місцях незаконного зберігання підакцизної продукції, з незаконного обігу вилучено 16 тис. 945 пачок цигарок іноземного погодження (з них 540 пачок – з підробленими акцизними марками) орієнтовною вартістю майже 600 тис. гривень.Триває слідство.ГУ ДФС у Рівненській області.