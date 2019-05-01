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Загальний товарообіг в зоні діяльності Рівненської митниці ДФС в січні-квітні 2019 року склав 366 млн. 800 тис. доларів США

Рівненська область 06-травня, 2019, 19:429 prov 0
В січні-квітні 2019 року загальний товарообіг в зоні діяльності Рівненської митниці ДФС склав 366 млн. 800 тис. доларів США. Про це сьогодні повідомив в.о. начальника Рівненської митниці ДФС Іванов Іван Іванович.
За його словами, суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності найбільше імпортували до України автомобілі легкові; добрива мінеральні; клапана запобіжні; форми для лиття скла; аміак безводний; карбонати; смоли фенолоальдегідні; паливні елементи (твели); трактори; вантажні автомобілі; вугілля кам’яне; причепи та напівпричепи; арматуру для трубопроводів; трансформатори; скло; комбайни; катки дорожні; фунгіциди; рибу морожену; машини формувальні. Експортували, в основному меблі для сидіння, банки скляні для консервування, соєві боби, фанеру клеєну, мінеральні добрива, листи для клеєної фанери, лісоматеріали необроблені, гальку, гравій, щебінь, олію соняшникову, деревину паливну, м`ясо охолоджене, одяг, ягоди чорниці заморожені.
Варто зазначити що у порівнянні з січнем - квітнем 2018 року загальний товарообіг збільшився на 12,2 млн. доларів США (3,4%). Зокрема обсяг експорту зменшився на 2,6 млн. доларів США, а імпорт збільшився - на 9,6 млн. доларів США.
Кількість учасників ЗЕД, які здійснювали зовнішньоторговельні операції в зоні діяльності Рівненської митниці ДФС з початку року становить 1022.
Рівненська митниця ДФС України.
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