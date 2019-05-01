До зведеного бюджету роботодавці Рівненщини сплатили понад 1,4 млрд. грн. ПДФО

Рівненська область 16-травня, 2019, 07:549 prov 1

За січень – квітень 2019 року фактична сума надходжень податку на доходи фізичних осіб склала 1436,9 млн. грн., що на 272,6 млн. грн. перевищує аналогічний показник минулого року. Про це повідомила заступник начальника Головного управління ДФС в Рівненській області Надія Друзюк.

За її словами, податок на доходи фізичних осіб є одним із бюджетоформуючих податків та стабільним джерелом наповнення державного та місцевих бюджетів.

У фіскальній службі області наголошують, що сумлінна та вчасна сплата податків – це можливість держави системно, без будь - яких збоїв, проводити державну політику щодо виплати пенсій, стипендій, соціальної допомоги.

За словами Надії Друзюк, легалізація ринку праці була, є і залишається у пріоритетах діяльності фіскальної служби задля забезпечення надходжень ПДФО, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, причому у тісній співпраці з органами місцевого самоврядування та представниками бізнес спільноти.

„Наразі податок на доходи фізичних осіб на військовий збір формують понад 53 відсотки зведеного та понад 68 відсотків місцевого бюджетів. Отож легальні доходи громадян, котрі працюють на Рівненщині, є найважливішим джерелом наповнення місцевого бюджету”, – підсумовує Надія Друзюк.

ГУ ДФС у Рівненській області.