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Місцеві бюджети Рівненщини отримали понад 2,4 мільярда гривень податків і зборів

Рівненська область 04-лип, 2019, 14:279 prov 47
ГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що за шість місяців поточного року від платників податків області до місцевих бюджетів надійшло 2 мільярда 400 млн. грн. податків і зборів, що на 441 млн. грн. більше, ніж сплачено у відповідному періоді минулого року.
Найбільші суми податків сплачено до місцевих бюджетів міста Рівне 805,4млн.грн., Варашського району 267,8 млн. грн. та Рівненського району 223,3 мільйона гривень.
«Своєчасно сплачені податки, це зростання добробуту мешканців області. Завдяки співпраці фіскальної служби Рівненської області, органів місцевого самоврядування та платників податків на розвиток територіальних громад додатково надійшло 400 мільйонів гривень. Нашим пріоритетним завданням і надалі лишається, перш за все, якісне обслуговування платників податків та створення комфортних умов ведення бізнесу в області», - зазначив начальник ГУ ДФС у Рівненські області Дмитро Зайцев.
ГУ ДФС у Рівненській області.
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