У Польщі суттєво побільшало українських «заробітчан»

Кількість трудових мігрантів з України до Республіки Польща з 2014 року зросла вп’ятеро: з понад 300 тисяч до приблизно 1,5 мільйона осіб.Про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ» розповіла керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса.«Дійсно, з початку 2014 року спостерігається різке збільшення кількості громадян України, які перебувають у Польщі. Якщо до 2014 року їхня кількість оцінювалася приблизно в 320 тисяч, то зараз, за неофіційними даними, це півтора мільйона осіб», – повідомила консул.Вона додала, що за офіційною статистикою Управління з питань іноземців Польщі, на сьогодні громадянам України видано 196 тисяч дозволів на проживання.Збільшення кількості українців в Польщі підтверджується і різким зростанням кількості консульських дій, здійснених консульським відділом у Варшаві. Зокрема, у 2014 році консулами у Варшаві було здійснено майже 3,5 тисячі консульських дій, а у 2018 році – майже 18 тисяч.Консул також зазначила, що українці в Польщі, переважно, виконують просту фізичну роботу: працюють на будівництві та ремонтних роботах, у транспортній сфері, сільському господарстві, сфері обслуговування, на виробництві заводів і фабрик.Також, за її словами, в Польщі є невеликий відсоток громадян України, які працюють у сфері IT-технологій, у вищих навчальних закладах, у сфері медобслуговування.Нагадаємо, нещодавно польська поліція затримала власницю одного з підприємств, яка вивезла українця в ліс і залишила його там помирати. Ще один українець проходить у справі як співучасник злочину.