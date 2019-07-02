Як не помилитися при виборі мобільного електростанції

Одна згадка слова "Електростанція" викликає в голові думки про різні спорудах і агрегатах. Це символи промислової індустрії: теплові та гідроелектростанції. А також символи технічного прогресу: атомні, сонячні, вітряні системи. Вони являють собою малі дизельні і бензинові силові установки, що поєднують двигун внутрішнього згоряння і генератор електричного струму.
Сонячні електростанції у Львові, наприклад, останнім часом стали дуже популярні. Про це свідчать працівники «ПП Правильне електроживлення» — магазину силової електротехніки. Своїм клієнтам вони пропонують тільки перевірені сонячні батареї, мережеві та гібридні інвертори, соларний провід, конектори, захисну автоматику, системи кріплення, монтаж і обслуговування, та готові сонячні електростанції із виконанням всіх робіт під "Ключ".
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Якщо дизельні електростанції, в силу тяжкості і маси двигунів, звичніше бачити встановленими в стаціонарних умовах, то бензинові електростанції мобільніше і доступніше для використання в самих різних місцях. В силу невеликого обсягу і ваги, їх зручно переносити або перевозити в багажнику легкового автомобіля. Бензинова електростанція здатна забезпечити необхідне освітлення для рибалки або роботу інструменту на новій будівельному майданчику. Необхідність в енергії виникає і на віддалених дачних ділянках, і в подорожах, там, де відсутня звичайне електропостачання.
При бажанні купити мобільний джерело електричного струму, завжди постає дилема співвідношення необхідної потужності і вартості. Електростанція ціна, якої нижче, ніж у інших моделей, однозначно буде поступатися їм в показнику потужності. Тобто, слід виходити із завдань, які будуть вирішуватися даними силовим пристроєм. Це визначається по споживаної потужності приладів, підключення яких передбачається заздалегідь.
Розрахункове навантаження на електростанцію дозволить їй служити значно довше, ніж передбачено гарантійним терміном.