На Рівненщині розпочато процес створення Вирівської ОТГ

Днями Вирівський сільський голова Богдан Опалько видав розпорядження про створення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.Як роз’яснив радник з питань децентралізації Рівненського Центру розвитку місцевого самоврядування Михайло Шелеп, створення такої спільної робочої групи є початком процедури добровільного об’єднання територіальних громад.«Мова йде про чотири сільські громади Сарненського району: Вирівську, Кам’яне-Случанську, Селищенську та Чудельську, які прийняли рішення про об’єднання у Вирівську сільську ОТГ.Така ОТГ передбачена у діючому перспективному плані формування територій громади Рівненської області і загалом буде налічувати понад 12 тисяч осіб», -розповів він.Сільські голови з Вирів та Селище вже поінформували обласну державну адміністрацію та обласну раду про початок об’єднавчих дій в їх громадах.Експерти Рівненського ЦРМС здійснюють консультаційний супровід цих процесів.За інформацією Рівненського центру місцевого самоврядування.