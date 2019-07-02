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На Рівненщині розпочато процес створення Вирівської ОТГ

Рівненська область 17-лип, 2019, 09:369 prov 67
Днями Вирівський сільський голова Богдан Опалько видав розпорядження про створення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.
На Рівненщині розпочато процес створення Вирівської ОТГ

Як роз’яснив радник з питань децентралізації Рівненського Центру розвитку місцевого самоврядування Михайло Шелеп, створення такої спільної робочої групи є початком процедури добровільного об’єднання територіальних громад.
«Мова йде про чотири сільські громади Сарненського району: Вирівську, Кам’яне-Случанську, Селищенську та Чудельську, які прийняли рішення про об’єднання у Вирівську сільську ОТГ.
Така ОТГ передбачена у діючому перспективному плані формування територій громади Рівненської області і загалом буде налічувати понад 12 тисяч осіб», -розповів він.
Сільські голови з Вирів та Селище вже поінформували обласну державну адміністрацію та обласну раду про початок об’єднавчих дій в їх громадах.
Експерти Рівненського ЦРМС здійснюють консультаційний супровід цих процесів.
За інформацією Рівненського центру місцевого самоврядування.
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