На Рівненщині надходження ЄСВ перевищили минулорічний показник майже на 450 мільйонів гривень

Рівненська область 01-сер, 2019, 17:319 prov 29

Головним управління Державної фіскальної служби у Рівненській області за сім місяців 2019 року забезпечено надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на рівні 2 млрд. 815 млн. гривень. Цьогорічний показник перевищує минулорічну суму сплати єдиного внеску за аналогічний період на 444,5 млн. гривень. Про це повідомив в.о. начальника ГУ ДФС у Рівненській області Анатолій Клячук.

Як зазначив керівник фіскальної служби області, серед пріоритетів роботи служби й надалі залишається вжиття заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення. Адже офіційне працевлаштування дасть змогу громадянам легально працювати і мати соціальні гарантії, а бюджет відповідно отримає додаткові надходження у вигляді податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Нагадуємо, єдиний соціальний внесок зараховується до Пенсійного та соціальних фондів. З 01 січня 2019 року законодавством встановлено розмір мінімальної зарплати 4173 гривні, а максимальна величина заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ, складає 62595 гривень.



ГУ ДФС у Рівненській області.